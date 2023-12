O evento foi realizado na manhã desta terça-feira (12/12) e contou com a presença do prefeito Fuad Noman (PSD)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) inaugurou, a manhã desta terça-feira (12/12), o Monumento Artístico Memorial à Vida. A obra de arte tem como objetivo homenagear as vítimas da COVID-19 e os profissionais de saúde que trabalharam no combate à doença na capital mineira.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do prefeito Fuad Noman (PSD), a Secretária Municipal de Cultura, Eliane Parreiras, o autor do monumento, Ricardo Carvão Levy e Wesley Garcia Ferreira, representando os trabalhadores que participaram da obra.

Ricardo Carvão Levy, falou com a reportagem sobre os significados da obra de arte Leandro Couri/EM/D.A Press

“Mais uma obra pública para alertar aos demais a respeito do amor. O amor incondicional, o amor pelo qual você se doa, se desdobra. E ela [a obra] simbolizada aqui no aço, com os altos e baixos da vida”, afirmou Ricardo Carvão.

O Memorial à Vida fica localizado na Praça João Pessoa, entre a Avenida Bernardo Monteiro e a Avenida Brasil, no Bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Uma das placas que identificam o monumento oferece a seguinte explicação da obra, segundo seu próprio autor: “Sugere um formato de coração, símbolo universal altruísta que nos conecta sem distinções de idade, gênero,credo, nível cultural e social - ou seja, uma potente e democrática representação de amor e vida.”

Ricardo teve, como um dos requisitos do edital do projeto, uma equipe de trabalho integrada por arquitetos, engenheiros e uma construtora, assim como a participação de pessoas LGBTQIAPN+, mulheres, negros, indígenas e pessoas com deficiência.

*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli.