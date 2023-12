A implementação do Centro de Referência das Culturas Urbanas tem como objetivo promover mais diversidade cultural com diversas manifestações artísticas

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou a construção do Centro de Referência das Culturas Urbanas. O prefeito Fuad Noman (PSD) assinou o decreto que institui a construção do espaço, que ficará localizado no Viaduto Santa Tereza, no Centro da capital mineira.

A implementação do Centro de Referência das Culturas Urbanas tem como objetivo promover mais diversidade cultural com diversas manifestações artísticas. O espaço integra o projeto Centro de Todo Mundo, que visa revitalizar a área central da cidade.

“A gente precisa ficar muito atento para a cultura popular. Nós precisamos ficar muito atentos para o que acontece na cidade. Nessa arte natural, espontânea, que surge dentro do coração de cada um e vai para a rua”, disse Fuad Noman.

O chefe do administrativo também destacou a importância do diálogo constante com as lideranças da comunidade, movimentos sociais e os vereadores da capital mineira.

“Gosto muito quando nós encontramos esses três grandes grupos importantes de uma sociedade para resolver problemas. As lideranças da comunidade, os vereadores e a equipe da Prefeitura. Porque só unindo essas três forças somos capazes de construir, fazer as coisas acontecerem”, afirmou.

Em janeiro de 2024, terão início os encontros do Grupo de Trabalho criado pela PBH junto com representantes dos movimentos culturais que ocupam o Viaduto Santa Tereza. O objetivo dessas reuniões é avançar na operacionalização do Centro de Referência.

A partir destas ações, o intuito do espaço é reconhecer a importância do Movimento Hip-Hop e das várias manifestações artísticas produzidas em Belo Horizonte, fazendo com que elas se espalhem por toda a cidade.

Batalhas de Rimas

A Prefeitura de Belo Horizonte sancionou, na última quinta-feira (7/12), o Programa de incentivo à Batalhas de Rimas, Saraus e Slams. A assinatura foi feita pelo prefeito Fuad Noman (PSD) e garante mais fomento a iniciativas culturais na capital mineira.

As batalhas, que consistem em duelos ou disputas de versos onde os MC’s (Mestre de Cerimônia) se enfrentam, já somam quase 50 eventos espalhados por toda a cidade.

*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli.