Um suspeito de roubo morreu após tentativa de assalto na tarde desta segunda-feira (11/12). A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PMMG) na Rua Dona Senhorinha, no Bairro Boa Vista, na Região Leste de Belo Horizonte.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado pela PM, dois indivíduos fugiam do local em um veículo após tentarem roubar o celular de uma pedestre. Durante a fuga, o carro dos autores colidiu com um ônibus.

Graças aos ferimentos causados pela batida, um dos suspeitos morreu e o outro foi levado ao Hospital Odilon Behrens para receber atendimento médico. A ocorrência segue em andamento, e militares do 16 BPM permanecem no local para averiguar os fatos. A medida que surgirem mais informações a matéria será atualizada.