O concurso da Guarda Civil Municipal, em Belo Horizonte, será prorrogado por mais dois anos, ou seja, até 2025. É o que afirma o vereador Wagner Ferreira (PDT), vice-líder de Governo na Câmara Municipal da capital mineira, que promoveu, no último dia 6 de dezembro, uma reunião com representantes da Comissão de Excedentes do concurso da Guarda, com gestores das secretarias municipais de Governo e de Segurança e Prevenção para discutir a questão.

Na ocasião, ficou acertado que a vigência do Concurso Edital nº 01/2019 será prorrogado para aumentar o efetivo da corporação. A Prefeitura da capital mineira se comprometeu a publicar o ato até 31 de dezembro de 2023, quando termina a vigência do certame.

Wagner Ferreira solicitou em abril deste ano a nomeação de mais candidatos aprovados, e pediu a prorrogação do concurso. Os pedidos foram feitos pessoalmente pelo parlamentar ao prefeito Fuad Noman. Desde a homologação foram convocados cerca de mil candidatos, sendo 28 na semana passada.



O Concurso Edital nº01/2019 da Guarda Civil Municipal foi publicado em 13 de março de 2019, com previsão de abertura de 500 vagas e validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. O concurso foi homologado em 5 de agosto de 2020, mas suspenso um dia depois por causa da pandemia da COVID-19, conforme lei federal que determinou a suspensão.



O concurso foi retomado em dezembro de 2021 com a vigência de dois anos, ou seja, até 31 de dezembro de 2023. Agora, com a prorrogação por mais dois anos.