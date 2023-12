Um grupo de aprovados em concurso para o cargo de investigador da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) organiza manifestação em Belo Horizonte cobrando a convocação para as próximas etapas do processo seletivo.

Segundo um dos concursados, eles estiveram na Cidade Administrativa, onde pretendiam ficar por uma semana, mas foram impedidos de acampar. Então, se dirigiram para a frente da Assembleia Legislativa e montaram barracas a fim de dar visibilidade ao que estão pleiteando.



Não se trata de excedentes no concurso. "Aprovados na primeira etapa do concurso de investigador lutam para que o atual governo possa convocá-los para as próximas fases. Concurso foi de apenas 30 vagas e foram gastos mais de R$ 12 milhões. Existem mais de 6 mil cargos vagos somente para investigador de polícia", dizem os candidatos sobre o déficit de 6 mil investigadores na instituição.

Eles se reúnem em um perfil no Instagram com mais de 3,6 mil seguidores e contam que foram mais de 3 mil aprovados entre 25.760 inscritos para as provas que aconteceram em 2021, em um primeiro momento as provas objetivas.



Os aprovados estão, dessa maneira, aptos a participar das fases seguintes da seleção e podem suprir a deficiência na quantidade de servidores, conforme argumenta a comissão que reúne os aprovados.

Membros da comissão ponderam que a convocação poderia ser uma economia aos cofres públicos. O concurso custou aproximadamente R$ 12 milhões e vale até junho de 2024. Se não acontecer o chamamento, será precisa a realização de um novo certame, com mais gastos para o governo, reforça o grupo.