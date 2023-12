Uma viatura da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) que trafegava pela Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, em Contagem, na Grande BH, foi alvo de um atentado com disparos, na altura do Bairro Parque São João, na manhã deste domingo (3/12). Imediatamente a corporação lançou uma resposta com várias unidades táticas.

De acordo com a PMMG, um militar foi atingido por fragmentos da janela da viatura que se estilhaçou após disparo de arma de fogo. O veículo não era parte de uma operação específica no local, e há possibilidade de se tratar de um atentado.

Ainda segundo informações da PMMG, o próprio veículo policial socorreu o militar ferido até o Hospital Regional de Contagem, a menos de dez minutos do local. Ele teve ferimentos superficiais e não corre risco de morrer.

Avenida Juscelino Kubitschek (Via Expressa de Contagem) onde a viatura da PMMG foi atingida pelos disparos Reprodução Google StreetView Imediatamente a PMMG lançou uma resposta ampla e abrangente. Várias unidades táticas destacaram policiais para caçar os suspeitos. Segundo informações de militares ligados a essa resposta, o intuito é prender os suspeitos o quanto antes "para dar uma mensagem clara de que ataques a policiais não serão tolerados em Minas Gerais".

Com isso, foram despachadas unidades da Companhia de Polícia Militar Independente de Rondas Ostensivas com Cães (Rocca PMMG), helicóptero Pégasus do Comando de Aviação do Estado, Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (ROTAM) e outras unidades que incluem as de área, como o 18º Batalhão da PMMG (Contagem)

Mata que leva ao Parque Fernão Dias, onde a PMMG acredita que os suspeitos estejam tentando chegar Reprodução Google StreetView De acordo com informações da PMMG, testemunhas relataram terem visto três suspeitos correndo em fuga depois do ocorrido por uma linha férrea no sentido Bairro Bela Vista.

No rastreamento, informações do ROTAM deram conta de que os indivíduos teriam fugido para o interior de uma mata que tem acesso ao Parque Fernão Dias, que está entre as áreas do cerco.