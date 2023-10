Homem joga carro contra viatura policial, leva tiro e é preso

Perseguição começou em Betim e terminou no Bairro Madre Gertrudes, em Belo Horizonte (foto: PMMG)

Está internado no Hospital do Pronto Socorro João XXIII, sob escolta policial, um homem, de 33 anos, baleado na perna esquerda, e que sofreu uma fratura, ao tentar escapar de uma perseguição da Polícia Militar, na noite de domingo, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Os policiais faziam uma ronda pela Avenida Eliseu Rezende, quando desconfiaram do motorista de um Fox branco. Deram ordem para que parasse e estacionasse, mas ao invés disso, o homem arrancou o veículo em alta velocidade.A perseguição teve início, com o foragido pegando a Avenida Amazonas e entrando no Bairro Madre Gertrudes. Os policiais emparelharam com o veículo e o motorista, para tentar escapar, jogou o Fox contra a viatura policial.Nesse instante, os policiais atiraram e atingiram a perna esquerda do motorista, que finalmente parou o carro. Depois de prenderem o homem, levado para o HPS, verificaram que o fugitivo tinha diversas passagens pela polícia, por tráfico de drogas, ameaça de morte e porte ilegal de arma.O veículo era roubado, tendo sido furtado em 27 de setembro, e tinha a placa clonada.