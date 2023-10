Carreta tomba e fecha duas pistas da BR-381

432

O acidente com a carreta na manhã desta segunda-feira ocorreu próximo à curva onde ônibus tombou matando sete pessoas (foto: Redes sociais)

O trânsito, no sentido São Paulo, da BR-381, altura do quilômetro 529, na Serra do Igarapé, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, está totalmente interrompido, desde as 7h desta segunda-feira (9/10), em função do tombamento de uma carreta carregada de ração, que espalhou a carga tanto na pista de ida, como na de volta.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o engarrafamento é de cerca de cinco quilômetros, e não existe previsão para liberação da pista.





Ainda conforme a PRF, o motorista sofreu ferimentos leves e foi levado para a Upa Norte, de Betim. A limpeza das pistas está prevista, mas ainda não foi iniciada, segundo a Arteris, que administra a rodovia.