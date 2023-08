Acidente com torcedores do Corinthians expõe riscos das rodovias mineiras

432

Trecho onde os torcedores do Corinthians morreram é o 2º mais mortal da BR-381 (foto: Mateus Parreiras/EM/D.A Press) acidente de ônibus que matou sete torcedores do Corinthians na Rodovia Fernão Dias, na BR-381, em Brumadinho, na madrugada deste domingo (20/8), se soma a sequência de trágicos acidentes que acontecem nas rodovias mineiras cotidianamente. No início deste ano, uma série especial do Estado de Minas expôs os riscos das rodovias mineira.





O trecho onde morreram os torcedores do Corinthians é considerado o segundo mais mortal da BR-381 , segundo dados atualizados da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Conforme a PRF, no Km 526 da rodovia Fernão Dias, entre 2020 e 2023, morreram dez pessoas e 21 ficaram feridas. Ao todo, foram oito acidentes no período, envolvendo 11 veículos e 18 pessoas, segundo a corporação.





Estrada do medo relembre tragédia que expôs risco constante na BR-251

Risco nas BRs: conheça os 10 maiores assassinos nas estradas brasileiras





O trecho com mais mortes deste período fica em Ravena, um distrito de Sabará marcado justamente por estar no caminho da "Rodovia da Morte", como se chama a estrada pela sua alta letalidade. No local, no Km 434, foram 11 mortes e 11 feridos, sendo seis com gravidade, em cinco acidentes, com dez veículos e 31 pessoas envolvidas.

LEIA MAIS 12:57 - 20/08/2023 Acidente com torcedores: dois passageiros estão em estado grave, diz PRF

12:14 - 20/08/2023 'Acidente toda semana', diz motorista sobre trecho onde torcedores morreram

10:03 - 20/08/2023 Ônibus com torcedores do Corinthians pode ter perdido os freios Estado de Minas a partir de processamento de dados dos acidentes georreferenciados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) entre janeiro de 2020 e janeiro de 2023, compilados sob orientação de especialistas em transporte e trânsito, dos 10 pontos mais letais em rodovias no país, três estão em Minas, sendo dois deles na BR-251, a mais mortífera do estado por esse critério, e a que tem maior concentração de lugares críticos. Conforme dados mapeados com exclusividade pela reportagem doa partir de processamento de dados dos acidentes georreferenciados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) entre janeiro de 2020 e janeiro de 2023, compilados sob orientação de especialistas em transporte e trânsito, dos 10 pontos mais letais em rodovias no país, três estão em Minas, sendo dois deles na BR-251, a mais mortífera do estado por esse critério, e a que tem maior concentração de lugares críticos.

Outros dois pontos críticos ficam em São Paulo, dois na Bahia, um no Paraná e um no Mato Grosso, sendo o mais letal deles no Ceará.

Conforme os dados da PRF, a BR-251 tem a sexta curva mais mortal, com três acidentes e nove mortes no período, no Km 509, em Francisco Sá, e a nona pior, no Km 476, no mesmo município. Já o décimo ponto com mais mortes no país foi o Km 528 da BR-381 (Fernão Dias), em Brumadinho, na Grande BH, próximo ao acidente deste madrugada.