Ônibus com torcedores do Corinthians pode ter perdido os freios

O motorista do ônibus teria avisado aos passageiros que o veículo estava sem freios momentos antes do acidente (foto: CBMMG/Divulgação)

O ônibus com 43 torcedores do Corinthians que tombou na BR-381, altura do Km 526, em Brumadinho, Grande BH, na madrugada deste domingo (20/8), e provocou a morte de ao menos oito passageiros pode ter ficado sem freios, segundo informações do Corpo dos Bombeiros (CBMMG). De acordo com relatos de torcedores que estavam no veículo, o motorista teria gritado avisando do problema. Em seguida, o ônibus atingiu um barranco e tombou.





Inicialmente, foi divulgada a informação de que, no local, sete pessoas morreram. No entanto, por volta das 9h30, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) emitiu um comunicado dando conta de oito mortos ao todo. A oitava vítima pode ter morrido a caminho do hospital.

Os torcedores retornavam para São Paulo após o jogo entre Cruzeiro e Corinthians, que ocorreu no Mineirão, em Belo Horizonte. O acidente aconteceu no Km 525,4 da Rodovia Fernão Dias, na descida da serra.

O trecho é conhecido como Alto da Conquista e tido como um dos mais perigosos da rodovia, por ser sinuoso, com serras, curvas fechadas e declives fortes, mesmo sendo duplicado, com acostamento e pistas separadas por barreira de concreto.

Destes, 27 receberam atendimento médico. Dez ficaram presos entre as ferragens. A remoção dos últimos torcedores presos ainda está em curso. Outros seis não precisaram de acompanhamento.