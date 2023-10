Caminhão carregado de coco tomba na BR-381 e interdita pista

432

Caminhão estava carregado de coco quando houve o acidente na BR-381 - imagem ilustrativa (foto: Richard Parker/Flickr)

Uma caminhão carregado de coco tombou na noite dessa quinta-feira (12/10), na BR-381, km 559, em Itaguara, na Grande BH, interditando totalmente a pista sentido São Paulo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a concessionária Arteris, o acidente aconteceu por volta das 21h30 e formou uma fila de dois quilômetros. A pista só foi liberada às 3h40 desta sexta-feira (13/10).

Uma carreta e um carro de passeio também se envolveram no acidente. Depois de tentar desviar da carga, a carreta colidiu na mureta da pista, enquanto o carro bateu na carga espalhada.

O motorista do caminhão foi levado com ferimentos leves para hospital na região. Não se sabe as causas do acidente. A pista já foi liberada.