Motorista de caminhão morre em grave acidente na BR-381, em Betim

%u26A0%uFE0FAtenção!



%u274CFaixas da esquerda e central interditadas no km 496,1, em Betim/MG, sentido São Paulo, devido a um acidente.



%uD83D%uDE99O tráfego flui com lentidão pela faixa direita da via. No momento, há 2 km de fila.



%uD83D%uDEA8Equipes da concessionária atuam no local.