Motociclista morre prensado entre dois carros em BH

Homem morreu ainda no local do acidente (foto: Reprodução/Redes sociais) Um homem, que não teve a idade divulgada, morreu em um acidente na manhã deste sábado (7/10), na Avenida Barão Homem de Melo, no Bairro Nova Suíça, na Região Oeste de Belo Horizonte.





O trânsito na avenida no sentido Buritis ficou interditado para o trabalho da perícia da Polícia Civil. Agentes da BHTrans auxiliaram no controle do tráfego na região.

11h43 Acidente na Av. Barão H. de Melo sentido bairro após o acesso da Av. Silva Lobo. Haverá perícia. %u2014 OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) October 7, 2023

O corpo do motociclista foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) pelo rabecão.