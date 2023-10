Motorista morre ao capotar perto da Fazenda Experimental da UFTM

432

Uno capotou várias vezes e acabou em uma estrada vicinal paralela à BR-050 (foto: SALA DE IMPRENSA/CBMMG)

O condutor de um Fiat Uno de uma empreiteira de engenharia capotou o veículo e morreu ao perder o controle do carro na manhã dessa sexta-feira (06/10), na BR-050 (Uberaba-Uberlândia), em Uberaba, no Triângulo Mineiro.O acidente ocorreu na altura do KM 146, próximo à Fazenda Experimental da Universidade de Uberaba e as causas ainda não foram esclarecidas. O trecho é de registro frequente de acidentes, inclusive atropelamentos de pessoas que frequentam a instituição.Ao perder o controle do automóvel, o condutor acabou rolando por uma ribanceira além da rodovia, indo parar com o veículo inteiramente amassado em uma estrada rural paralela.O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi chamado para dar apoio à concessionária que administra a via e remover o corpo que ficou preso às ferragens.