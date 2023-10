Suspeita de ameaça de bomba fecha quarteirão no Centro de BH

Por volta das 9h um homem teria deixado uma bolsa preta em frente a um prédio (foto: Arquivo Pessoal )

A movimentação da Polícia Militar (PM) na Rua dos Goitacazes, entre a São Paulo e a Rio de Janeiro, no Centro de Belo Horizonte, assusta moradores na noite desta sexta-feira (6/10). O quarteirão está fechado e com a presença de policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).