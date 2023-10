Vídeo: policial militar da reserva morre carbonizado dentro de carro em JF

432

Policial da reserva morreu carbonizado no Bairro Nossa Senhora das Graças, em Juiz de Fora, na madrugada desta sexta-feira (6/10) (foto: Redes sociais/Reprodução) Um policial militar da reserva, de 55 anos, morreu carbonizado dentro do próprio carro em Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais, na madrugada desta sexta-feira (6/10).









O Corpo de Bombeiros informou que esteve no local, no Bairro Nossa Senhora das Graças, mas as chamas já haviam sido controladas por outras pessoas. Então, o trabalho de rescaldo foi realizado, e a Polícia Militar foi acionada.

No registro da Polícia Militar consta que uma testemunha relatou ter ouvido gritos de socorro, e, ao acessar o carro pela lateral para tentar alcançar a vítima, as chamas ficaram mais intensas, o que impossibilitou a retirada do homem do veículo.

O boletim de ocorrência não confirma a versão dos bombeiros de como o fogo foi cessado nem o suposto quadro de alcoolismo do militar. Ainda de acordo com a PM, o filho da vítima apenas relatou que o pai tinha um quadro de fraqueza muscular e, por isso, caía com frequência.

Os militares recolheram dentro do automóvel uma pistola com carregador parcialmente queimada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e atestou a morte do militar.