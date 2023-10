Explosão em fábrica: homem que teve queimaduras morre 6 dias após o filho

A explosão aconteceu na sexta (29/9) em uma empresa de asfalto (foto: Divulgação/Redes Sociais)

Morreu, nessa quinta-feira (5/10), um homem que foi vítima da explosão de um cilindro de gás que ocorreu em uma empresa de asfalto em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais. Ele e o filho, de 17 anos, faziam uma manutenção quando o equipamento explodiu. O adolescente morreu no local do acidente, que aconteceu na sexta-feira (29/9).