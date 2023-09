Explosão em fábrica mata filho e deixa pai com queimaduras graves

Pai e filho faziam a manutenção de um cilindro de gás na empresa quando houve a explosão (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

A explosão em uma fábrica de asfalto em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, matou um adolescente, de 17 anos, e deixou um homem, de 42 anos, com ferimentos graves, nesta sexta-feira (29/9). As vítimas eram pai e filho, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMG).