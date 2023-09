432

De acordo com os militares, a explosão foi identificada no acesso à zona rural do município, na entrada para a Fazenda Buritis (foto: Elias Costa/Divulgação)

Uma explosão em uma fábrica de fogos de artifício matou um homem, de 29 anos, na cidade de Santo Antônio do Monte, na Região Oeste de Minas Gerais.Equipes do Corpo de Bombeiros (CBMMG) foram acionados por volta das 7h da manhã desta sexta-feira (29/9).De acordo com os militares, a explosão foi identificada no acesso à zona rural do município, na entrada para a Fazenda Buritis.A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e constatou a morte do homem.