Motorista morre em capotamento de caminhão carregado com milho

O veículo parou com as rodas para cima em um barranco à margem da rodovia estadual MG-235 (foto: CBMMG)

Um homem, que não foi identificado, morreu em um capotamento de caminhão nessa quinta-feira (28/9), na rodovia estadual MG-235, entre as cidades de Ibiá e São Gotardo, no Alto Paranaíba.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente foi na altura do km 139 da rodovia. O caminhão, que estava carregado com milho, capotou e parou com as rodas para cima, na parte baixa do barranco ao lado da pista.

O motorista foi encontrado pelas equipes de resgate já sem vida e preso às ferragens do veículo. A dinâmica do acidente não foi divulgada.

Um guindaste foi acionado para ajudar na remoção do corpo. A ação durou cerca de duas horas.

A Polícia Civil e a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) também estiveram no local para as demais providências.