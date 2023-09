Batida na Nossa Senhora do Carmo deixa mulher ferida e trânsito complicado

432

Mulher foi socorrida com escoriações na perna e levada para o Hospital João XXIII (foto: Wellington Barbosa/EM/DA Press)

Um acidente com moto e carro deixou uma mulher, de 51 anos, ferida e o trânsito complicado na Avenida Nossa Senhora do Carmo, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, no início da manhã desta sexta-feira (29/9).

O acidente foi na altura da esquina da rua Rio Verde com a Avenida Nossa Senhora do Carmo, no sentido Centro.

A motociclista teve um ferimento na perna e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital João XXIII. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Durante o atendimento à ocorrência, uma longa fila de carros foi formada no sentido centro. A BHTrans registrou trânsito intenso em toda a avenida.

Outro acidente

Ainda na manhã de hoje, um guarda municipal foi atropelado por um policial militar no Anel Rodoviário. O acidente foi na altura do Parque Municipal Guilherme Lage. O militar fez teste do etilômetro, que apontou consumo de bebida alcoólica.

O guarda municipal foi levado para a UPA Norte com ferimentos na perna, tornozelo, ombro e rosto. A Polícia Militar acompanhou o registro do atropelamento e a condução do motorista ao Departamento de Trânsito da Polícia Civil (Detran/ MG), onde o militar aguarda para ser ouvido.