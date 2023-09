Homem preso depois de agredir, estuprar e manter a ex em cárcere privado

432

Depois de fugir das garras do ex-namorado estuprados, mulher correu para a delegacia (foto: PCMG)

Um homem, de 35 anos, suspeito de cometer estupro, cárcere privado e lesão corporal, além de ameaçar a ex-namorada, de 38 anos, foi preso pela Políci Civil, em Pimenta, no centro-oeste de Minas, nessa quinta-feira (28/9).

Segundo informações de policiais civis, o homem teria invadido a residência da vítima, e agredido a mulher fisicanente.

Em seguida, ele teria abusado sexualmente da vítima, trancou mulher na casa, mantendo-a em cárcere privado, e fazendo ameaças, o tempo todo, de que a mataria.

O fato ocorreu na tarde de quarta-feria (27) e a vítima foi mantida em cárcere até a manhã de ontem, quando conseguiu fugir, indo diretamente para a delegacia de Pimenta, onde pediu ajuda.

O delegado Elmer Ferreira determinou aos detetives, que fossem até a casa e prendessem o suspeito.

“Ele foi autuado em flagrante por estupro, cárcere privado, lesão corporal e ameaça. Posteriormente, foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue conduzindo as investigações para garantir a justa responsabilização do acusado e a segurança da vítima”, diz o delegado, que informou ainda que o suspeito tem diversas passagens policiais por vários crimes no município.