Preso homem que mantinha namorada em cárcere privado

432

Homem foi levado para a Delegacia de Governador Valadares (foto: PCMG)

Um homem foi preso na madrugada deste domingo (1/10), em Novo Horizonte, na divisa de Minas com o Espírito Santo, por agredir e manter a namorada, M. C. D., em cárcere privado em sua casa.

A prisão foi feita pela Polícia Militar a partir de uma denúncia da mãe da vítima. Ela procurou o posto da PM contando que a filha estava retida na casa do namorado, na Rua Luiz Roquete Franco, 180, Apt 301. E o homem teria agredido a namorada.

Uma viatura da PM foi até o local. Os policiais chamaram pelo interfone, mas ninguém atendeu. Decidiram, então, chamar o Corpo de Bombeiros, para ajudar a escalar o prédio e entrar no apartamento.

Ao adentrarem no apartamento, encontraram a vítima bastante assustada, com lesões no rosto e na cabeça. Ela contou que estava proibida de sair do apartamento pelo namorado, que lhe tomou o celular. Também contou que foi agredida diversas vezes.

O agressor foi preso e levado para a Delegacia de Governador Valadares e irá responder pelos crimes de cárcere privado e agressão.