Extrema confirma uma morte e dois casos de meningite

Casos foram confirmados nesta segunda-feira (12/09) por meio de nota pela Secretaria de Saúde (foto: Prefeitura de Extrema/Reprodução)

Em nota publicada nas redes sociais, a Secretaria Municipal de Saúde de Extrema, no Sul de Minas, confirmou três casos de meningite na cidade. São dois casos de pessoas que seguem internadas e um que evoluiu para óbito. Um quarto caso também está sendo investigado.

“A Equipe de Vigilância Epidemiológica salienta que todas as medidas preventivas e de bloqueio foram implementadas a partir dos protocolos vigentes e das orientações do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS/SES-MG)”, informou a nota.



A secretaria ainda disse que iniciou investigação epidemiológica para identificar as pessoas que tiveram contato direto com os enfermos, para que não tenham contato com outras pessoas do município até que o isolamento necessário seja cumprido.

“A equipe de saúde esteve em contato direto com os contactantes dos enfermos e, após avaliação do grau de contato, seguiu-se com a profilaxia. Em relação aos protocolos necessários informamos que toda a rede de saúde municipal já está orientada, e com instruções de como proceder caso a caso”, disse a nota.

Não há surto

A secretaria afirmou que os casos estão controlados, até o momento, e que não existe surto da doença na cidade. Mas pediu para que a população fique atenta à carteirinha de vacinação anual.

“Para considerar-se um surto, há determinados fatores e condicionantes que devem se aplicar ao território no qual os casos foram notificados, o que não se verifica até o presente momento”, informou.

Medidas de prevenção



A meningite é transmitida de pessoa a pessoa por meio de secreções respiratórias de pessoas infectadas, assintomáticas ou doentes. A partir disso, medidas de cuidado e prevenção devem ser adotadas como:

Identificação precoce de possíveis doentes;

Higienização adequada e frequente das mãos;

Proteção da boca e nariz ao tossir e/ou espirrar (etiqueta respiratória);

Manutenção de ambientes arejados e limpos;

Monitorar o calendário vacinal de crianças e adolescentes, e mantê-lo em dia;

Diante de febre alta persistente de início súbito, rigidez de nuca, cefaleia intensa, vômitos em jato, procurar imediatamente o serviço de saúde mais próximo de sua residência.

(Iago Almeida/Especial ao EM)