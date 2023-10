BH e outras 657 cidades mineiras estão em alerta de tempestade; veja lista

432

Belo Horizonte e outras 657 cidades mineiras estão em alerta de tempestade (foto: Túlio Santos/EM/D.A.Press)

Belo Horizonte entrou em alerta para pancadas de chuva de até 40 mm neste domingo (1º/10). Segundo a Defesa Civil, a chuva pode vir acompanhada de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O alerta vale até a manhã de segunda-feira (2/10).

Em outros pontos de Minas Gerais, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para possibilidade de tempestade. O alerta é de chuva de até 100 mm/dia, ventos intensos, e queda de granizo. Há ainda risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Mais de 650 cidades do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Central Mineira, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste de Minas, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Metropolitana de Belo Horizonte e Noroeste de Minas estão no alerta.

O Inmet recomenda que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Veja lista de cidades em alerta de tempestade