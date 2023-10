Homem morre atropelado por caminhão no Sul de Minas

432

Acidente foi no final da madrugada de hoje, na altura do km 12 da Rodovia do Contorno, em Poços de Caldas (foto: CBMMG)

Um homem, que não foi identificado, foi morto atropelado por um caminhão no final da madrugada deste domingo (1º/10), na Rodovia de Contorno, em Poços de Caldas, no Sul de Minas.

Em conversa com os militares do Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão, que seguia sentido Avenida Alcoa, contou que estava na altura do km 12 quando um pedestre entrou na frente do veículo e não houve tempo de desviar.

Um outro caminhão, que seguia logo atrás, também não conseguiu desviar e bateu na traseira do primeiro veículo.

A vítima ficou presa embaixo do caminhão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte da vítima ainda no local do acidente. Os motoristas não ficaram feridos.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local para registro e procedimentos relativos ao trânsito. O perito da Polícia Civil realizou a coleta de dados e registro para investigação.

Após o serviço pericial, o corpo foi retirado pelo Corpo de Bombeiros e entregue ao serviço funerário municipal de Poços de Caldas.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o homem aparenta ter 40 anos e usava calça, camisa de algodão escura e chinelos na hora do acidente.