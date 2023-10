Bombeiros controlam incêndio no Parque do Itacolomi

432

O fogo podia ser visto de longe, das casas de Ouro Preto. Moradores deram o alarme (foto: Redes sociais)

A noite de sábado foi de muito trabalho para soldados do Corpo de Bombeiros de Ouro Preto, na Serra do Espinhaço, Zona Metalúrgica do estado, e também de brigadistas, que combateram um fogo iniciado no início da noite, no Parque do Itacolomi, próximo a Catas Altas.



O fogo, que estava concentrado no local conhecido por “Caminho da Fábrica”, começou no início da noite e podia ser visto de longe. A fumaça causou incômodo no centro de Ouro Preto, pois o cheiro chegava à cidade. O incêndio foi controlado por volta de 23h.

O combate do fogo na mata foi feito basicamente com os bombeiros usando abafadores e mochila costal. O fato de o fogo estar concentrado próximo à rodovia, facilitou o combate.

Agora, pela manhã, os “soldados do fogo” ainda permaneciam no local, para se certificar de que o incêndio não reiniciasse.

Foi o segundo incêndio na mesma região somente no mês de setembro. A expectativa é que a chegada do período chuvoso possa por fim a essa ameaça.