Furto de cabos elétricos afeta bebedouros do Parque Burle Marx, em BH

432

Furto de cabos elétricos no Parque Roberto Burle Marx afetou o funcionamento dos bebedouros do local; a água está em temperatura ambiente (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) O furto de cabos elétricos no Parque Roberto Burle Marx, na Região do Barreiro, em Belo Horizote, afetou, nesta semana, o fornecimento de energia no local, segundo a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica. Com isso, os bebedouros estão funcionando com água em temperatura ambiente.









O parque vai passar por uma revitalização completa, e serão implantados novos brinquedos no local. O projeto está pronto e as obras devem ser iniciadas no início de 2024, de acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

A realização de capina, coleta de resíduos, jardinagem e manutenções variadas seguem sendo feitas pela Fundação de Parques Municipais.