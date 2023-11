Com recurso de multas, maior parque de Uberaba é reinaugurado após 20 anos

No último domingo (22/10), o maior parque de Uberaba, a Mata do Carrinho , voltou a receber visitação pública, após ficar fechado por 20 anos. O investimento na revitalização do local foi de quase R$ 2 milhões (R$1.927.823,30). Segundo a Prefeitura de Uberaba, o recurso para a revitalização da Mata do Carrinho veio do Fundo Municipal do Meio Ambiente, procedente de multas ambientais e acordos do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por meio da Promotoria Pública de Uberaba.