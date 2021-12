Revitalização da Mata do Carrinho está prevista para ser executada em 2022

A Mata do Carrinho fica localizada ao lado do Memorial Chico Xavier (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Alvo de muitas críticas por parte de uberabenses devido ao descaso do poder público, a Mata do Carrinho, segundo a atual prefeitura, está com um projeto de revitalização pronto e recurso garantido para a sua concretização no ano que vem.

Ainda conforme a prefeitura, o projeto prevê limpeza geral de toda a área da Mata do Carrinho; construção de novo banheiro público; adaptação para abrigar a sede da Guarda Armada; adequação da sede dos conselhos; orquidário e novo alambrado em torno do parque.

“As entradas e guaritas também sofrerão reformas; além da troca dos pisos internos; pintura geral; reforma dos quiosques; implantação de academia de ginástica ao ar livre; colocação de bancos; lixeiras; bebedouros coletivos e postes de iluminação. Serão modificados os acessos tanto à Mata, como ao Memorial Chico Xavier”, destaca trecho da nota da Prefeitura de Uberaba.

O projeto de revitalização da Mata do Carrinho foi elaborado pela Secretaria de Planejamento (Seplan) em parceria com as secretarias de Serviços Urbanos e Obras (Sesurb) e de Meio Ambiente (Semam).

“Uma das ações mais aguardadas para o ano que vem. O projeto está pronto e foi aprovado pela prefeita Elisa Araújo. Resta definir qual é a fonte do recurso”, informou o secretário adjunto da Semam, Vinícius Arcanjo da Silva.

A prefeitura de Uberaba não detalhou sobre os valores do Projeto de Revitalização da Mata do Carrinho. De acordo com o secretário de Planejamento, Carlos Delfino Pereira, a prefeitura está "nos ajustes finais" com o Orçamento de 2022. “Esperamos que no início de janeiro possamos informar os valores e quando da deflagração do processo licitatório”, disse.

Alvo de invasões, vândalos e esconderijo de criminosos

Segundo uberabense que reside nas proximidades da Mata do Carrinho, que preferiu não se identificar, o local, que em grande parte do seu entorno não tem alambrado, é alvo constante de invasões e ações de vândalos.

“Algumas vezes a Polícia já encontrou no local suspeitos de crime. É um absurdo o descaso do poder público com a Mata do Carrinho”, opinou.

Outro uberabense que também reside perto da Mata do Carrinho, aposentado, e que também prefere não se identificar, disse que já passou da hora do local se adequar para atividades físicas ao ar livre.

“Hoje em dia é impossível caminhar no local. As pessoas têm medo de andar lá (Mata do Carrinho). Direto os alambrados do local são danificados e furtados. Além disso, muitas pessoas continuam com a prática irregular de depositar lixo e entulho nos locais onde não tem alambrado. Esses dias achamos um sofá”, lamentou.