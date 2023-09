126 anos de histórias no Parque Municipal

432

(foto: Arquivo EM)



Em setembro de 1897, antes mesmo da oficialização de Belo Horizonte como a nova capital mineira, o Parque Municipal Américo Renné Giannetti, no Centro, foi inaugurado. O patrimônio ambiental mais antigo de Belo Horizonte completou 126 anos ontem, concentrando nos seus 182 mil metros quadrados de área verde mais de um século de memórias dos belorizontinos.

LEIA MAIS 04:00 - 26/09/2023 Refresco que jorra da parede em BH

14:45 - 26/09/2023 Saiba quais as maiores temperaturas registradas em Minas na história

04:00 - 27/09/2023 Ouro Preto: 50 anos de um roubo sem solução Projetado pelo arquiteto e paisagista Paul Villon, com inspiração nos parques franceses da Belle Époque, expressão que marca um período histórico de cultura cosmopolita de grande otimismo, o Parque Municipal de BH coleciona uma série de fatos curiosos. As conhecidas alamedas do parque, ruas que possuem árvores de ambos os lados, já serviram como morada de Olegário Maciel, governador do estado na época, e o coreto instalado na Praça Circular foi cenário para a idealização de um time de futebol, que se tornou o Clube Atlético Mineiro.

O parque já foi maior do que conhecemos hoje. Atualmente, dividindo espaço com outras construções, como a Faculdade de Medicina e o Palácio das Artes, o Parque Municipal tem menos de 50% da área original, sendo limitado entre as avenidas Afonso Pena e Andradas, e Rua Carandaí e a Alameda Ezequiel Dias. No entanto, apesar da redução do tamanho, a extensa área verde em meio aos prédios do hipercentro ainda representa um equilíbrio em meio ao processo de urbanização de Belo Horizonte.





* Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice