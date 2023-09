Refresco que jorra da parede em BH

432

Um dos pontos mais tradicionais da cidade ajuda no refresco do calor recordista para a população da Zona Leste de Belo Horizonte. A Bica da Petrolina, localizada no Bairro Sagrada Família, é reconhecida por matar a sede dos moradores há pelo menos 80 anos.

A bica mais famosa da cidade data de 1940, período em que se iniciou a urbanização do bairro. Anos depois, durante o governo do prefeito Márcio Lacerda, o entorno do cano de onde sai a água ganhou um mural da arquiteta Maria Beatriz Boncompagni de Castro, executado pelos mosaicistas Breno de Jesus dos Santos e Rubens Gomes de Souza.

Não se restringindo apenas ao período quente, a qualquer hora do dia e da noite há sempre uma fila na bica. Durante todo o ano, é possível ver pessoas carregando galões e garrafas com litros da água que jorra da fonte. Alguns atribuem a fama da bica à gratuidade da água, enquanto outros acreditam em algo mais especial: a água é considerada milagrosa. Em entrevista ao Estado de Minas em 2015, ano em que a bica se tornou alternativa para a crise hídrica vivida em diversos outros pontos da cidade e do estado, a esteticista Sônia Santos chegou a afirmar ter curado uma "gastrite tremenda" apenas bebendo água da bica. Já o autônomo Lincoln Toledo contou que a água da bica curava até ressaca.





Milagrosa ou não, a água já foi considerada potável em análises realizadas pela Vigilância Sanitária. Entretanto, quem desejar que a qualidade da água de alguma bica seja verificada pode solicitar o serviço via 156, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.





