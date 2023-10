Confira a previsão do tempo para a semana em Belo Horizonte

432

Primeiro domingo de outubro será de céu nublado com pancadas de chuva e possibilidade de tempestade com raios e ventos fortes em BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A primeira semana de outubro em Belo Horizonte será de céu nublado e possibilidade de pancadas de chuva durante o dia. Neste domingo (1º/10), a previsão meteorológica indica que a temperatura máxima estimada é de 28ºC. A mínima registrada foi de 16ºC.

A Defesa Civil da capital ainda aponta que o dia será de céu nublado com pancadas de chuva e possibilidade de tempestade com raios e ventos fortes, a partir da tarde.

Na segunda-feira (2/10), a temperatura fica entre 28ºC e 18ºC. O céu fica com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante todo o dia.

A terça-feira (3/10) será de céu nublado, com máxima estimada em 28°C e mínima prevista para os 18ºC.

Na quarta-feira (4/10), há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. O céu fica nublado e a temperatura fica entre 28°C e 18ºC.

A quinta-feira (5/10) terá céu encoberto com chuvisco durante todo o dia. A temperatura máxima prevista é 30°C e a mínima é de 18°C.

O domingo em Minas

Neste domingo, as condições meteorológicas são favoráveis ao aumento da nebulosidade e ocorrência de pancadas de chuva típicas da estação da Primavera em boa parte de Minas Gerais, por causa do aumento da instabilidade e da combinação do calor e alta umidade.

Pode chover forte com raios e rajadas de vento, especialmente, no centro, oeste e sul do estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nas demais regiões de Minas, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.