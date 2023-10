Homem é morto a tiros em rua da Grande BH

432

O crime na Rua Diamantina ocorreu na noite deste sábado (foto: Google maps)

Um acerto de contas do tráfico de drogas é a principal suspeita para o assassinato de Jonathan Carvalho Souza, de 25 anos, morto a tiros na noite deste sábado (30/9), na Rua Diamantina, no Bairro Pedra Branca, em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A suspeita da motivação para o crime se baseia em declarações dadas pela companheira da vítima. Ela contou que seu companheiro já teve envolvimento com o tráfico de drogas, mas que isso aconteceu há quatro anos. Disse, também, que hoje seu parceiro estava limpo.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, o corpo de Jonathan estava caído no chão, e ao lado do corpo, um capacete. Segundo testemunhas, a vítima estava de moto quando dois homens, em outra motocicleta, chegaram atirando e fugiram em seguida.

O trabalho da perícia apontou que Jonathan foi morto com tiros no peito, nas costas e na cabeça. Em volta do corpo foram encontradas 20 cápsulas de calibre 9 milímetros.