Guarda municipal é atropelado por motorista com sintomas de embriaguez

432

Motorista perdeu o controle da direção e atropelou guarda municipal que fazia atividade física na marginal do Anel (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Um guarda municipal de Belo Horizonte, de 47 anos, foi atropelado por um policial militar com sintomas de embriaguez no Anel Rodoviário da capital na manhã desta sexta-feira (29/9).

Segundo informações iniciais da Polícia Militar, o guarda fazia atividade física na marginal da rodovia quando o motorista perdeu o controle da direção e atropelou a vítima. O condutor foi submetido ao teste do etilômetro que apontou o consumo de bebida alcoólica.

O acidente foi na altura do Parque Municipal Guilherme Lage, próximo à PUC do São Gabriel, no sentido Vitória do Anel Rodoviário.

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, a vítima foi levada para atendimento médica na UPA Norte em uma viatura da Guarda Municipal. Ele foi atendido com escoriações a perna, tornozelo, ombro e rosto.

A ocorrência foi registrada pela Guarda Municipal, que recolheu várias garrafas de bebidas alcoólicas no veículo do militar.

A Polícia Militar acompanhou o registro do atropelamento e a condução do motorista ao Departamento de Trânsito da Polícia Civil (Detran/ MG), onde o militar aguarda para ser ouvido.