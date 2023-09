Vídeo: motorista sobe em calçada e quase atropela mulher e criança

aqui, amigo:

Uma mulher e o filho dela, de 6 anos, escaparam por centímetros de serem atropelados quando um carro descontrolado subiu na calçada, nessa quarta-feira (27/9), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.O momento foi flagrado por uma câmera de segurança, e o vídeo mostra quando Laura Guimarães puxa o filho Kauan, com o carro passando ao lado do menino.