Minas tem 100 cidades em alerta para chuva de granizo nesta sexta

Alerta de chuva de granizo para 100 cidades de Minas (foto: Jorge García/Flickr)

O forte calor que atingiu Minas Gerais no início da semana, trazendo recordes de temperaturas, parece ter dado uma trégua. Nesta sexta-feira (29/9), ao todo, 100 cidades mineiras estão sob alerta de chuva de granizo.

A chuva será entre 20 e 30 mm/h, com ventos intensos de até 60 km/h, segundo o aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os alertas são para as Regiões do Triângulo Mineiro, Sul, Noroeste de Minas e Oeste de Minas, e vale até às 10h, do sábado (30/9).

Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Instruções em período de chuva forte

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja a lista das 100 cidades mineiras em alerta