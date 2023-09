Mais chuva e calor de 30ºC nesta sexta em BH

432

Chuva para BH e o estado, amenizando o calor (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Deve voltar a chover em Belo Horizonte nesta sexta-feira (29/9). A previsão é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e possibilidade de tempestades com trovoadas e rajadas de vento ocasionais.

Segundo a Defesa Civil, mesmo com a chuva, os termômetros deverão chegar a 30°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 45%, à tarde.

No fim da tarde dessa quinta-feira (28/9), seis das nove regionais da capital tiveram registros de chuva moderada a forte.

A Região de Venda Nova registrou em 2h quase metade do esperado de chuva no mês.

Acumulados em chuva em setembro

Barreiro: 36,5 (74,2%)

Centro Sul: 28,4 (57,7%)

Leste: 47 (95,5%)

Nordeste: 34,8 (70,7%)

Noroeste: 16 (32,5%)

Norte: 40,4 (82,1%)

Oeste: 13,4 (27,2%)

Pampulha: 33,4 (67,9%)

Venda Nova: 49,8 (101,2%)

Tempo em Minas

Em Minas Gerais, a sexta-feira (29/9) é de variação de nebulosidade e temperaturas mais amenas no estado. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o transporte de vento frio e úmido, do oceano para o interior do continente, favorece para maior quantidade de nuvens e temperaturas mais amenas, principalmente na parte centro-leste do estado.

Nas regiões Oeste e Sul, as típicas pancadas de primavera são esperadas a partir da tarde. Já no Norte, encerrada a onda de calor, a temperatura máxima prevista é de 36ºC, sendo esperada ser a maior do estado no dia.

Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro, Oeste e Sul. Céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada na Zona da Mata, Metropolitana, Rio Doce e Mucuri. Demais regiões, parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.