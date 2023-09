Venda Nova registra em 2h quase metade do esperado de chuva no mês em BH

432

Até as 19h desta quinta-feira, Venda Nova foi a região de BH em que mais choveu no mês (foto: Túlio Santos / EM / D.A Press) Em duas horas choveu em Venda Nova quase a metade do esperado para todo o mês de setembro em Belo Horizonte. Durante o temporal que atingiu a capital no início da noite desta quinta-feira (28/9), a regional foi a que registrou maior quantidade de acumulado de chuva, com 22,8 mm. A quantidade corresponde a 46,3% da média climatológica de todo o mês, de 49,2%.

De acordo com a Defesa Civil municipal, até as 19h desta quinta-feira, Venda Nova foi a região que mais choveu no mês. O total acumulado é de 49 mm, o que representa 99,6% do esperado para o mês. Em seguida, está a região Leste, com 46,2 mm, ou seja, 93,9%.









E vem mais chuva por aí. A capital está em alerta de pancadas isoladas até as 8h desta sexta-feira (29/9). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é que, ao longo do dia, o céu fique parcialmente nublado. A temperatura deverá variar de 19ºC a 30ºC.

Confira o acumulado de chuvas em cada regional até as 19h desta quinta-feira:

Barreiro: 36,5 (74,2%)

Centro Sul: 28 (56,9%)

Leste: 46,2 (93,9%)

Nordeste: 34,4 (69,9%)

Noroeste: 16 (32,5%)

Norte: 40 (81,3%)

Oeste: 13,4 (27,2%)

Pampulha: 32,8 (66,7%)

Venda Nova: 49 (99,6%)