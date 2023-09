Secretaria afasta professor que trocou mensagens com aluno em escola de MG

432

Caso aconteceu na Escola Estadual Doutor João Pinheiro, em São Gonçalo do Sapucaí (foto: Google Maps) Um professor que leciona filosofia na Escola Estadual Doutor João Pinheiro, em São Gonçalo do Sapucaí, no Sul de Minas, foi afastado do cargo na última segunda-feira (25/8). Ele é suspeito de enviar mensagens a um aluno de 15 anos com conteúdo inadequado e vocabulário inapropriado.

'Presunto do meu sanduíche'

O Estado de Minas teve acesso ao Boletim de Ocorrências, registrado pela Polícia Militar no dia 25 de setembro. Nele, a corporação cita que o Conselho Tutelar recebeu prints de conversas, via aplicativo Instagram, com mensagens trocadas pelo professor de filosofia e o aluno.



As conselheiras marcaram uma reunião com os pais e com o adolescente. O menor confirmou ter trocado mensagens com o educador e disse que notou que o homem conduzia a conversa para insinuações de cunho sexual.

“Vi a foto sua peladão"; "ti acho mt gente boa, o presunto do meu sanduíche"; "vai meter seu presunto em outro pão"; "você é superior a isso, melhor presunto do mercado, tem muita gente querendo provar"; "vc tem jeito de ser bem safadinho" – essas são algumas das mensagens enviadas pelo professor ao aluno.

Prints recebidos e cedidos pelo Alô Alô Cidade mostram as conversas entre os dois (foto: Reprodução Alô Alô Cidade)

As mensagens foram anexadas à denúncia feita ao Conselho Tutelar. O boletim cita ainda que o aluno teria enviado ao professor a seguinte mensagem: “e o pix de 300?”. O professor, por sua vez, teria respondido que o valor estava muito caro.





Leia também: Falso advogado é preso em delegacia de BH ao acompanhar cliente As conversas teriam sido trocadas no dia 9 de setembro, um sábado. No dia seguinte, no domingo, o professor voltou a mandar mensagem ao adolescente, perguntando como ele estava, mas o menor não respondeu. Não houve mais conversas entre eles depois disso, diz a PM.

Três dias depois, na quarta-feira (13/9), o adolescente mostrou as mensagens para uma amiga, que, na companhia de outros amigos, procurou a direção da escola para relatar o ocorrido.

A mãe do adolescente relatou ainda à polícia que o filho tem sofrido bullying dentro da escola e também quando passa frente à outras escolas estaduais, onde o professor também leciona. “A Polícia Militar fez o registo da ocorrência e encaminhou para a Polícia Civil para procedimentos legais e investigação”, informou.

Nota da Polícia Civil sobre o caso

“A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) recebeu a ocorrência envolvendo um menor, em São Gonçalo do Sapucaí, na última segunda-feira (25/9). Procedimento investigativo foi determinado, com diligências preliminares em andamento. Mais informações após a conclusão do procedimento”, disse, em nota.

Nota da Secretaria de Estado de Educação de Minas (SEE-MG)

“Sobre o ocorrido na Escola Estadual Doutor João Pinheiro, em São Gonçalo do Sapucaí, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) informa que o servidor citado está afastado das atividades pedagógicas da unidade de ensino. A SEE/MG esclarece que a Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Varginha, responsável pela coordenação da escola, enviou uma equipe do Serviço de Inspeção Escolar até o local para oitivas com os envolvidos e elabora um relatório com a apuração preliminar, que será encaminhado ao Núcleo de Correição Administrativa (Nucad) da SEE/MG para avaliação de medidas cabíveis que poderão ser tomadas. A SEE/MG reforça que repudia qualquer conduta que possa ferir princípios irrevogáveis da dignidade humana, como o respeito mútuo, que deve ser cultivado de forma irrestrita nas instituições de ensino. Visamos, ainda, a construção de uma cidadania saudável a todos no ambiente escolar, além de resguardar o direito de defesa dos envolvidos. Por fim, é importante esclarecer que foi registrada uma denúncia na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) sobre o relato e que a averiguação dos fatos no âmbito criminal cabe às autoridades competentes”.

Iago Almeida / Especial para o EM