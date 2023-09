Travesti é agredida e baleada em confusão durante festa em BH

432

Vítima passou por cirurgia no Hospital Risoleta Neves (foto: Sarah Dutra/UFMG) Uma travesti de 29 anos foi agredida e baleada após uma confusão durante uma festa no bairro Trevo, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte.





De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 3h da manhã desta quarta-feira (28/9). Os militares chegaram no local com a vítima já baleada. Ela foi socorrida pela própria viatura e foi levada para o Hospital Risoletta Neves, onde passou por cirurgia. O estado de saúde dela não foi atualizado.





O autor dos disparos foi procurado pela Polícia Militar, mas não foi encontrado. A vítima segue internada no hospital.