'Jhordi' ou 'Tigrinho'? Vizinhas brigam por causa de gato

O gato ficou sob os cuidados da denunciante (foto: Marcia Rodrigues de Oliveira/Divulgação) A Polícia Militar (PMMG) de Uberaba, no Triângulo Mineiro, foi acionada na manhã desta quarta-feira (27/9) para intervir em uma discussão entre duas vizinhas por causa de um gato doméstico. O motivo é que as duas mulheres alegam que o mesmo animal pertence a elas. O impasse aconteceu em uma residência do Bairro Residencial Ilha de Marajó 2.

Segundo informações do registro da PM, uma mulher de 45 anos relatou que o animal se chama “Jhordi” desde 2018 e que ele é filho de uma gata que ela teve e que já faleceu.

Já a outra mulher, de 39 anos, disse que o nome do gato é “Tigrinho” e que encontrou o gato abandonado na rua, no mês de março.

Ainda conforme o registro policial, a denunciante é a mulher de 45 anos que declarou aos policiais que acionou a PM depois que estava segurando o gato “Jhordi”, quando a outra mulher tomou o animal de suas mãos, levando-o para a casa dela.

“Ela entrou na minha casa depois de descer do carro e foi bem ‘grossa’ comigo. Nem perguntou nada e já foi tomando o gato do meu colo. Eu estava com ele na garagem da minha casa. Então foi preciso chamar a polícia”, relatou a denunciante Marcia Rodrigues de Oliveira ao Estado de Minas.

Ainda conforme Marcia, ela tem como provar que o gato é dela. “Tenho várias fotos dele com minhas filhas. Não é de meu interesse entrar na Justiça contra ela. Mas se ela entrar, eu tenho como provar”.

Também consta no registro policial que, como medida temporária, o gato permaneceu sob os cuidados da denunciante.

No entanto, a outra envolvida foi aconselhada pelos policiais a buscar uma resolução judicial, caso considerasse necessário.

A reportagem tentou contato com a outra envolvida, mas não obteve resposta.