Cidades mineiras ainda são as mais quentes do país, mas chuva traz alívio

O avanço de uma frente fria pelo sudeste do país trouxe para muitas cidades mineiras um alívio no calor extremo. As condições meteorológicas tornaram favoráveis a ocorrência de pancadas de chuva isoladas nas regiões Sul, Sudeste, Oeste e Triângulo Mineiro. Apesar disso, municípios mais ao norte do estado ainda enfrentam as altas temperaturas e lideram o ranking de locais mais quentes do Brasil.

Esse é o caso de Salinas, no Norte de Minas, que foi a cidade com a maior temperatura nesta quinta-feira (28/9), com 41,4 ºC. Já em São Romão, que esteve no topo das mais quentes por três dias consecutivos, conseguiu um “alívio” nos termômetros e passou para a nona posição, com 40,1ºC. Na quarta-feira (27/9), o município registrou 42,8ºC.





Apesar de ocorrências de chuvas municípios mais do Norte de Minas ainda enfrentam as altas temperaturas (foto: Redes Sociais / Reprodução)





De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a onda de calor na região Norte acabou. Nesta sexta-feira (29/9), a previsão é que os termômetros cheguem a 36ºC, ainda a maior do estado. O céu deverá ficar parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada.

Confira as nove cidades mais quentes do país nesta quinta-feira (28/9):

Salinas (MG): 41,4ºC

Araçuaí (MG): 41,2ºC

Itaobim (MG): 40,9ºC

Januária (MG): 40,7ºC

Mocambinho (MG): 40,5ºC

Oeiras (PI): 40,3ºC

Janaúba (MG): 40,3ºC

Bom Jesus da Lapa (BA): 40,2ºC

São Romão (MG): 40,1ºC





Previsão do tempo para Minas Gerais nesta sexta-feira (29/9):

Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste e Sul/Sudoeste. Céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada na Zona da Mata, Metropolitana, Rio Doce e Mucuri. Demais regiões, parcialmente nublado com

possibilidade de chuva isolada. Temperatura máxima de 36ºC e mínima de 10ºC.