Incêndio criminoso destrói Trenzinho da Alegria de Coronel Fabriciano

A polícia ainda não tem suspeitas de quem ateou fogo no Trenzinho da Alegria (foto: CBMMG)

Uma das principais atrações turísticas, responsável pela diversão nos finais de semana e noites em Coronel Fabriciano, o “Trenzinho da Alegria”, está destruído. O veículo foi inteiramente consumido num incêndio, que supõe-se ser criminoso, na madrugada desta quinta-feira (28/9).O veículo estava estacionado na rua Equador, no Bairro Vila São Domingos, na cidade do Vale do Rio Doce. Uma viatura do Corpo de Bombeiros chegou ao local por volta de 3h, assim como a Polícia Militar.

O proprietário do veículovdisse aos policiais militares que não tem qualquer rixa ou rivalidade com qualquer pessoa.





Testemunhas contaram que tinham visto um homem colocando fogo e fugindo logo em seguida, o que faz com que os policiais levantem a hipótese de que o incêndio seja criminoso.

No combate às chamas, os bombeiros gastaram 1.200 litros de água. Foi realizado o trabalho de rescaldo para evitar uma reignição das chamas.