Na cidade mais quente do Brasil, o alívio da fervura vem do São Francisco

681

Nem Cuiabá (MT), muito menos Palmas (TO) e passou longe de Belém, no Pará. A cidade mais quente do Brasil, que ultrapassou a casa do 43º C esta semana, batendo recordes de temperaturas máximas, fica no Norte de Minas Gerais. Para aliviar o calorão infernal, moradores dessa cidade contam com a ajuda de São Francisco com banhos refrescantes, até altas horas da noite, para fugir da fervura habitual da cidade mineira. Com direito à praia, quiosques na areia e barracas, só mesmo para aguentar o calor que superou a temperatura do Vale da Morte, na Califórnia, conhecido como o lugar mais quente do planeta.

“Ontem (26/9), a prainha do Rio São Francisco estava lotada de moradores. O calor estava insuportável. Teve gente que ficou lá até tarde da noite. Só mesmo mergulhando nas águas do Velho Chico pra se livrar da fervura que estamos sofrendo aqui na cidade”, avalia Jefferson Bispo, morador de São Romão.

Prainha do Rio São Francisco virou parada obrigatória dos moradores de São Romão. Cidade bateu recorde de calor nos últimas dias (foto: Jefferson Bispo/Divulgação)

Pelo segundo dia consecutivo, a cidade de São Romão, na Região Norte de Minas, bateu, nessa terça ( 26/9), recorde e se tornou a cidade mais quente do Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros da cidade registraram a marca impressionante de 43,5 °C, enquanto a umidade ficou em torno de 15%. Localizada às margens do Rio São Francisco, a cidade já havia chamado atenção pelo calor intenso na segunda-feira (25/9), quando atingiu 43 °C. De acordo com o meteorologista Ruibran do Reis, o forte calor em São Romão é justificado pela baixa altitude do município, que fica a 480 metros acima do nível do mar.





São Romão tem esquentado muito e bateu recordes com temperaturas acima dos 43ºC. A população tem sentido muito. Porém, os moradores têm procurado a praia do Rio São Francisco para se refrescar. Apesar do Sol quente, é uma combinação perfeita para quer buscar lazer e diversão às margens do Rio São Francisco”, observa Ádamo Lemos, presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de São Romão.





Praia de rio

Ilha dos Caiapós é outra opção de lazer para se refrescar em São Romão, a cidade mais quente do Brasil (foto: Jefferson Bispo/Divulgação)







Uma das principais atrações turísticas de São Romão é o Rio São Francisco, que corta a região e oferece diversas opções de lazer, como passeios de barco, pesca esportiva e banhos refrescantes em suas águas cristalinas. Além disso, São Romão conta com outras opções para quem quer se refrescar do calor: a praia da Ilha do Caiapós, as cachoeiras do Monjolo, Batizal e Riacho Fundo, além do Balneário Riacho da Ponte ( nesta época, por conta da falta de chuvas na região, encontra-se seco).





Para quem procura relaxamento e bem-estar, São Romão é ideal para assistir ao pôr do Sol e tirar fotos incríveis. Por fim, para quem quer experimentar a culinária local, São Romão oferece diversas opções de restaurantes com pratos típicos da região.





Festas e celebrações









São Romão é conhecida por suas festas e celebrações ao longo do ano, como o Carnaval, a Festa de N. Sra do Rosário, Festa de Outubro e a Folia de Reis. Todas elas são ótimas oportunidades para conhecer a cultura local e se divertir com os moradores da cidade. No próximo feriado de 12 de outubro, a cidade se prepara para a tradicional festa na Avenida Beira Rio com shows de Raí Saia Rodada e Barões da Pisadinha.









Confira a programação completa no perfil da cidade no Instagram: @saoromaomg.oficial







História





A cidade de São Romão foi fundada em 23 de outubro de 1668 sob o nome de Santo Antônio da Manga, tendo como primeiros habitantes os índios caiapós que viviam em uma ilha que divide o Rio São Francisco. Em 1831, o arraial se tornou a Vila Risonha de Santo Antônio da Manga de São Romão e, em 1924, foi elevado à condição de município com o nome de São Romão. Atualmente, São Romão possui uma população estimada de 10 mil habitantes e está situada às margens do Rio São Francisco, entre os rios Urucuia, Paracatu e Ribeirão da Conceição.