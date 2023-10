Presa suspeita de registrar bebê de mulher com mandado de prisão em aberto

432

As investigações contaram com trabalho conjunto das PC de Uberaba e Uberlândia (foto: PCMG/Divulgação) Após uma denúncia da Polícia Civil (PCMG) de Uberaba, no Triângulo Mineiro, uma mulher foi presa nesta sexta-feira (6/10), em Uberlândia, sob suspeita de falsidade ideológica por registrar o filho de outra mulher.









“Logo depois que ela teve o bebê, ela foi para Uberaba vender drogas (onde acabou presa) e a suspeita ficou com a criança e registrou no nome dela”, complementou o delegado.





De acordo com a delegada responsável pelo caso, Lia Valechi, foi após a análise do prontuário médico do hospital que se descobriu que os dados da suposta mãe do bebê são da mulher que foi presa em Uberlândia, mas com a foto da mulher que foi presa em Uberaba. “Foi confirmado também que a mulher presa em Uberlândia estava na qualidade de mãe do bebê. No momento que foi abordada pela nossa equipe, ela disse ser mãe da criança e apresentou uma certidão de nascimento dessa criança no nome dela e do seu marido”, conta.





No entanto, ainda conforme a delegada, diante das provas colhidas foi confirmado que a certidão de nascimento da criança é ideologicamente falsa. “Isso porque confirmamos que esse bebê é filho da mulher que está presa em Uberaba. Por isso, demos voz de prisão em flagrante para essa mulher em Uberlândia pelo uso de documento falso”, finalizou.