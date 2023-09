Gari é ameaçado por morador armado em Uberaba

432





Após a suposta ameaça, segundo registro policial, o gari acionou a PM (foto: André Santos/Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Na Região do Triângulo Mineiro, um gari de Uberaba, de 24 anos, procurou a Polícia Militar (PM) e disse que foi ameaçado por um morador da cidade, que portava uma arma de fogo. O suspeito, que é branco e alto, não foi localizado pela PM.





O jovem gari contou aos militares que realizava o serviço de coleta de lixo urbano ao lado de colegas de trabalho na segunda-feira (18), quando em determinado momento, o portão de uma residência estava aberto e uma cachorra saiu tentando mordê-lo.



Ladrão desastrado não consegue sacar arma e acaba preso Neste momento, ele disse que se assustou e deixou cair o saco de lixo no chão, correndo em direção da esquina.

Em seguida, o morador da residência teria saído nervoso com uma arma de fogo e apontado o objeto em direção ao gari, para quem teria dito, ainda conforme o registro policial: "Eu já te falei, te avisei; não é a primeira vez que você faz isso".





Também consta no registro policial que o gari tentou explicar a situação, mas o suspeito teria continuado com as ameaças e ordenado que ele saísse imediatamente do local.

Segue rastreamento da PM para localizar o suspeito.