Ladrão desastrado não consegue sacar arma e acaba preso

Com características dos ladrões, policiais militares localizaram e prenderam ladrão desastrado (foto: PMMG)

Imagine que você trabalha num depósito de material de construção, que de repente é invadido por dois ladrões, que anunciam um assalto? No entanto, um dos ladrões, ao tentar pegar a arma que está na cintura, não consegue, pois esta está presa no cinto? Aí, você se aproveita e foge, chamando a polícia?

Foi o que aconteceu com um empresário, que tem uma loja no Bairro Cerâmica, em Janaúba, no Norte do estado.



A vítima contou que os ladrões entraram em seu comércio, numa motocicleta Honda Bizz anunciando o assalto. Ele disse ainda que o homem desastrado não conseguiu pegar o revólver que estava na cintura e, assim, pode fugir.

Os suspeitos, ao sentir a situação, montaram na motocicleta e também fugiram. Com a descrição das características dos ladrões e também as roupas que trajavam, os policiais conseguiram prender um homem de 20 anos e outro de 30.