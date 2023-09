Carreta tomba na BR-262 e motorista morre; rodovia é interditada

432

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local executando o sistema de pare e siga na pista (foto: Divulgação/Sala de Imprensa CBMMG)

Uma carreta tombou e interditou a BR-262 na zona rural de São Domingos do Prata, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (20/9) e o motorista do veículo morreu.









Leia também: BR-381: manifestantes fecham rodovia na manhã desta quarta (20) Outras informantes relataram que o condutor passou direto em uma curva e bateu contra um barranco. O caminhão tombado fechou a rodovia nos dois sentidos.

Os militares fizeram o resgate por meio do helicóptero, mas a morte do motorista foi confirmada pelo médico da aeronave Arcanjo dos bombeiros.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local executando o sistema de pare e siga na pista.