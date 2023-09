BR-381: manifestantes fecham rodovia na manhã desta quarta (20)

432

A pista da BR-381, a rodovia Fernão Dias, está fechada na manhã desta quarta-feira (20/9 devido a uma manifestação.

Segundo a Arteris, concessionária que administra a pista, os manifestantes fecharam a rodovia na altura do km 507, em São Joaquim de Bicas, Região Central de Minas.

De acordo com informações iniciais, indígenas interditaram a pista no sentido Belo Horizonte para pedir a preservação das montanhas da região. Nesta quarta, a votação do Marco Temporal volta a ser pauta no Supremo Tribunal Federal (STF).

O placar do julgamento está em 4 a 2 contra a tese defendida pelos ruralistas, que afirma que a demarcação dos territórios indígenas deve respeitar a área ocupada pelos povos até a promulgação da Constituição Federal, em outubro de 1988.

No momento, há 6 km de fila.

Equipes operacionais da Arteris Fernão Dias trabalham na sinalização e orientação do trânsito na região. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também está no local.